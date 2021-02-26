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Черновики Radiohead с текстами к альбому «The Bends» ушли с молотка за 5000 фунтов

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:22

Тетрадь с рукописными текстами к альбому Radiohead «The Bends» ушла с молотка за 5000 фунтов стерлингов. Об этом сообщает Би-би-си.

В скетчбуке формата А2 содержатся наброски, аккорды и черновики текстов песен, как вошедших в пластинку, так и не увидевших свет даже на бисайдах. Среди вторых: «Too Easy», «Idiot Boy» и «Dead Bank Clerk».

На аукцион Omega Auctions выставил тетрадь анонимный продавец. Он только указал, что перед записью «The Bends» предоставил музыкантам звуковое оборудование и инструменты для репетиций. Позже коллекция черновиков осталась вместе с аппаратурой: ему сказали, что он может поступить с ней, как хочет. Продавец заявил, что на обложке скетчбука осталось немного звукоизолирующего покрытия, которое использовали в то время при звукозаписи.

«The Bends» — второй альбом Radiohead, вышедший в 1995 году. Релиз известен синглами «Street Spirit (Fade Out)», «Just», «High and Dry» и «Fake Plastic Trees».

В январе на Omega Auctions продали демокассета, записанная участниками группы Radiohead в составе их первой группы On a Friday. Стоимость лота на конец торгов составила 6000 фунтов стерлингов.

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