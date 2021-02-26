В Петербурге создали профсоюз музейных котов

В Петербурге появился профсоюз музейных котов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Учредителями организации стали Государственный Эрмитаж и проект «Республика кошек», объединяющий два котокафе и Музей кошки в Ленинградской области. Союз будет защищать права живущих в учреждениях животных и сотрудников, которые за ними ухаживают. Одна из целей объединения — узаконить проживание кошек в музеях.

«Это дает возможность нашим коллегам, которые пока не встали на уверенный официальный путь, на него встать», — заявила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

По ее словам, профсоюз пока виртуальный. Волонтеры проведут перепись кошек, чтобы понять, сколько именно животных трудится в музеях Петербурга. После этого будет проведен конкурс, в результате которого выберут лучшего питомца. Кроме того, организаторы выпустят карту «котокультурных» мест города.

Халтунен напомнила, что ближе к концу весны коты Эрмитажа получат 3000 евро, которые в конце прошлого года завещал меценат из Франции. Деньги потратят на ремонт помещения, где живут 50 кошек.

Перепись кошек также решил провести московский Фонд защиты городских животных. Организация открыла вакансию специалиста по подсчету котиков. Проекту нужны люди, которые будут общаться и опрашивать местных жителей, подкармливающих бездомных животных.