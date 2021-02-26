Норвежский электро-дуэт Smerz представил дебютный альбом. Музыканты работали над ним три года

Дуэт Smerz двух норвежских электро-исполнительниц Катарины Столтенберг и Генриетты Моцфельдт выпустил дебютный альбом. Он получил название Believer и уже доступен на большинстве стриминговых платформ.
Артистки начали работать над пластинкой три года назад. На ее 16 треках Столтенберг и Моцфельдт сочетают транс и R’n’B со звуками из классической и камерной музыки, синтезированными партиями бас-гитары и мрачным брейкбитом.
Лирически альбом передает личные разговоры артисток — о себе и своем образе в глазах других, о сложности общения с некогда близким человеком, о борьбе между верой в свой собственный голос и неуверенностью.
До этого Smerz отметились парой EP — дебютным «Okey» 2016 года и последовавшим через пару лет «Have Fun». Последний был обласкан вниманием Pitchfork и другой передовой критики. В 2018 году Столтенберг и Моцфельдт выступали в московском клубе Pluton.