Норвежский электро-дуэт Smerz представил дебютный альбом. Музыканты работали над ним три года

Дуэт Smerz двух норвежских электро-исполнительниц Катарины Столтенберг и Генриетты Моцфельдт выпустил дебютный альбом. Он получил название Believer и уже доступен на большинстве стриминговых платформ.

Артистки начали работать над пластинкой три года назад. На ее 16 треках Столтенберг и Моцфельдт сочетают транс и R’n’B со звуками из классической и камерной музыки, синтезированными партиями бас-гитары и мрачным брейкбитом.

Лирически альбом передает личные разговоры артисток — о себе и своем образе в глазах других, о сложности общения с некогда близким человеком, о борьбе между верой в свой собственный голос и неуверенностью.