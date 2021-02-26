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Тренер женской сборной Ирана по горнолыжному спорту не поехала на ЧМ из‑за запрета мужа

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:58

Тренер женской сборной Ирана по горнолыжному спорту Самира Заргари не смогла поехать на чемпионат мира 2021 года в Италию из‑за запрета мужа. По местным законам она не может получить паспорт или покинуть страну без его согласия, сообщает The Guardian со ссылкой на иранские СМИ.

В итоге команда отправилась на главный старт сезона в город Кортина-д’Ампеццо без своего тренера. Сборную сопровождала Марьян Калхор — первая иранская спортсменка, которой удалось принять участие в зимних Олимпийских играх.

«Я не могу оценивать законы и обычаи других стран. Но мы проводим спортивное мероприятие, которое, прежде всего, собирает людей со всего мира. Спорт обычно объединяет, а не разделяет», — заявил мэр Кортина-д’Ампеццо Джанпьетро Гедина. Федерация лыжного спорта Ирана эту ситуацию пока никак не прокомментировала.

Это не первый случай, когда замужней спортсменке не дают покинуть Иран. В 2015 году футболистка Нилуфар Арладан по такой же причине не поехала на Азиатские игры в Малайзию. Позже девушка все же смогла через суд добиться разрешения выезжать за границу для участия в соревнованиях.

Ко всему прочему в Иране женщинам запрещено ходить на матчи по футболу и волейболу. При этом они постоянно приходят на стадион в париках, накладных бородах и бровях — это единственный способ обойти контроль на входе.

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