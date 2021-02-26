Тренер женской сборной Ирана по горнолыжному спорту не поехала на ЧМ из‑за запрета мужа

Тренер женской сборной Ирана по горнолыжному спорту Самира Заргари не смогла поехать на чемпионат мира 2021 года в Италию из‑за запрета мужа. По местным законам она не может получить паспорт или покинуть страну без его согласия, сообщает The Guardian со ссылкой на иранские СМИ.

В итоге команда отправилась на главный старт сезона в город Кортина-д’Ампеццо без своего тренера. Сборную сопровождала Марьян Калхор — первая иранская спортсменка, которой удалось принять участие в зимних Олимпийских играх.

«Я не могу оценивать законы и обычаи других стран. Но мы проводим спортивное мероприятие, которое, прежде всего, собирает людей со всего мира. Спорт обычно объединяет, а не разделяет», — заявил мэр Кортина-д’Ампеццо Джанпьетро Гедина. Федерация лыжного спорта Ирана эту ситуацию пока никак не прокомментировала.

Это не первый случай, когда замужней спортсменке не дают покинуть Иран. В 2015 году футболистка Нилуфар Арладан по такой же причине не поехала на Азиатские игры в Малайзию. Позже девушка все же смогла через суд добиться разрешения выезжать за границу для участия в соревнованиях.

Ко всему прочему в Иране женщинам запрещено ходить на матчи по футболу и волейболу. При этом они постоянно приходят на стадион в париках, накладных бородах и бровях — это единственный способ обойти контроль на входе.