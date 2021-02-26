Фредди Гиббс выпустил кавер на песню Гила Скотта-Херона. Он приурочил его к Месяцу черной истории

Американский рэпер Фредди Гиббс выпустил кавер на песню Гила Скотта-Херона и Брайана Джексона «Winter in America». Его можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.
Композиция, оригинальная версия которой вышла в 1975 году, посвящена теме социальных проблем, связанных с чернокожим населением США, а именно с обитателями неблагополучных районов. В песне Гиббс не делает рэп-версию трека, а именно поет, повторяя мелодию Скотта-Херона.
Релиз «Winter in America» рэпер приурочил к Месяцу черной истории, который отмечается ежегодно в США в феврале. Во время этого месяца проводятся памятные мероприятия, посвященные борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью. Кроме того, отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.
Ранее Фредди Гиббс выпустил клип на песню «Gang Signs», записанную вместе с артистом ScHoolboy Q. Это первый релиз Гиббса с тех пор, как он выпустил клип на трек «4 Thangs», записанный с Big Sean и Hit-Boy. Кроме того, в 2019 году рэпер выпустил совместный альбом с продюсером The Alchemist. Пластинка претендует на «Грэмми» в номинации «Лучший рэп-альбом».