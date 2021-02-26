Фредди Гиббс выпустил кавер на песню Гила Скотта-Херона. Он приурочил его к Месяцу черной истории

Американский рэпер Фредди Гиббс выпустил кавер на песню Гила Скотта-Херона и Брайана Джексона «Winter in America». Его можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Композиция, оригинальная версия которой вышла в 1975 году, посвящена теме социальных проблем, связанных с чернокожим населением США, а именно с обитателями неблагополучных районов. В песне Гиббс не делает рэп-версию трека, а именно поет, повторяя мелодию Скотта-Херона.