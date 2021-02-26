«Nature Always Wins»: послушайте новый альбом Maxïmo Park

Альтернативная рок-группа из Ньюкасла Maxïmo Park выпустила свой седьмой студийный альбом, который называется «Nature Always Wins». Послушать релиз можно на большинстве стриминговых сервисов. Как пишет NME, новая пластинка музыкантов наполнена веселыми поп-песнями и интроспективными гимнами.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14007391' target="_blank">Nature Always Wins</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/208174' target="_blank">Maxïmo Park</a> на Яндекс.Музыке

Первый сингл с нового альбома — «Child of the Flatlands» — группа выпустила в сентябре 2020 года. В последующие два месяца вышли еще два трека — «Baby, Sleep» и «I Don’t Know What I’m Doing».

Maxïmo Park основана в 2000 году, в ее состав входят Пол Смит (вокал), Дункан Ллойд (гитара) и Том Инглиш (ударные). Первые два альбома музыкантов стали золотыми в Великобритании, а их дебютник — «A Certain Trigger» — был номинирован на премию Mercury Prize. Ранее «Афиша Daily» включила альбом «Nature Always Wins» в список самых ожидаемых релизов 2021 года.