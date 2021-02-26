перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Борис Акунин написал для Александринского театра пьесу о двух российских императорах 15:36
Мистер Картофельная голова Hasbro стал гендерно нейтральным 15:22
Пи Джей Харви выпустила демо-записи песен ее альбома «Stories from the City, Stories from the Sea» 15:03
Navalny/Instagram Во ФСИН подтвердили этапирование Навального в колонию и пообещали обеспечить ему нормальные условия
Во ФСИН подтвердили этапирование Навального в колонию и пообещали обеспечить ему нормальные условия 14:45
Москвичка завещала свою квартиру «Дому с маяком». В ней будут жить дети из интерната 14:38
В Москве ищут специалистов по подсчету котиков 13:42
Noname представила песню «Rainforest». Скоро она выпустит новый альбом 12:47
Песни из новогоднего шоу Урганта «Ciao, 2020!» выпустили в виде альбома 12:46
Andrew Le/Unsplash Создатель Badoo Андрей Андреев запускает аналог Clubhouse в России
Создатель Badoo Андрей Андреев запускает аналог Clubhouse в России 12:06
На врачей перестанут заводить уголовные дела за утерю сильнодействующих обезболивающих препаратов 11:42
В России выявили чуть более 11 тыс. случаев коронавируса 11:25
Климатологи зафиксировали максимальное замедление Гольфстрима и других течений в Северной Атлантике 11:06
Лидеры ЕС согласились, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации 10:34
Tom Morello/Instagram Том Морелло и шоураннеры «Игры престолов» поработают над комедией о поклонниках метала
Том Морелло и шоураннеры «Игры престолов» поработают над комедией о поклонниках метала 10:31
Face вернулся с новым мини-альбомом «Жизнь удалась» 9:54
King Gizzard & The Lizard Wizard выпустили альбом «L.W.». Это их 17-я пластинка за 9 лет 9:24
Исследование: нравственные ориентиры верующих и атеистов в основном сходятся 8:55
Мерил Стрип станет легендарной бродвейской актрисой Лиллиан Холл в фильме «Места, пожалуйста» 3:58
Зои Кравиц сыграет главную роль в новом проекте Стивена Содерберга для HBO Max 2:54
millajovovich/Instagram Режиссер «Обители зла» снимет фильм по рассказу Джорджа Мартина «В потерянных землях»
Режиссер «Обители зла» снимет фильм по рассказу Джорджа Мартина «В потерянных землях» 2:17
Отключить рекламу

Борис Акунин написал для Александринского театра пьесу о двух российских императорах

Семён Гудошников
Сегодня в 15:36

Писатель Борис Акунин написал по заказу Александринского театра дилогию о двух российских императорах — Александре II и Александре III. Об этом заявил худрук театра Валерий Фокин, пишет ТАСС.

Проект под рабочим названием «Два Царя» расскажет, по задумке режиссера, не просто о двух императорах, а «о путях России, о ее историческом прошлом, о том, как нам двигаться дальше, поскольку мы вновь стоим, как и тогда, перед выбором».

«Мы должны обращаться к художественному анализу нашего прошлого, это миссия национального театра, который должен говорить о самых больных и актуальных вопросах нашей жизни. Это важно и с просветительской точки зрения, и с точки зрения просто анализа жизни общества», — считает Фокин.

Борис Акунин уже сотрудничал с Александринским Театром. В мае прошлого года, в разгар пандемии, он принял участие в создании онлайн-перформанса «Драма на шоссе». В будущем, по словам Фокина, театр продолжит работать с писателем.

«Два царя» продолжат серию постановок Александринского театра, посвященных российской истории. Первым таким спектаклем стал «Рождение Сталина».

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
драма
Пугало
Главный режиссер якутского кинобума Дмитрий Давыдов с новой картиной про знахарку, которую все считают парией
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить