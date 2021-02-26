Борис Акунин написал для Александринского театра пьесу о двух российских императорах

Писатель Борис Акунин написал по заказу Александринского театра дилогию о двух российских императорах — Александре II и Александре III. Об этом заявил худрук театра Валерий Фокин, пишет ТАСС.

Проект под рабочим названием «Два Царя» расскажет, по задумке режиссера, не просто о двух императорах, а «о путях России, о ее историческом прошлом, о том, как нам двигаться дальше, поскольку мы вновь стоим, как и тогда, перед выбором».

«Мы должны обращаться к художественному анализу нашего прошлого, это миссия национального театра, который должен говорить о самых больных и актуальных вопросах нашей жизни. Это важно и с просветительской точки зрения, и с точки зрения просто анализа жизни общества», — считает Фокин.

Борис Акунин уже сотрудничал с Александринским Театром. В мае прошлого года, в разгар пандемии, он принял участие в создании онлайн-перформанса «Драма на шоссе». В будущем, по словам Фокина, театр продолжит работать с писателем.

«Два царя» продолжат серию постановок Александринского театра, посвященных российской истории. Первым таким спектаклем стал «Рождение Сталина».