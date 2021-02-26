Мистер Картофельная голова Hasbro стал гендерно нейтральным

Новая игрушка выйдет без слова «мистер» в названии. Платиковая картофельная голова, которую можно собрать из разных частей тела и одежды, появится в продаже осенью этого года, отмечает Би-би-си.

В компании отметили, что появление гендерно нейтральной Картофельной головы не означает, что Мистера и Миссис Картофельные головы уберут с полок магазинов. Они по-прежнему будут доступны, просто в коробке с новым логотипом.

«Hasbro добивается того, чтобы все чувствовали себя желанными гостями в мире Potato Head», — объяснили в компании, отметив, что гендерно нейтральная игрушка позволит детям «вообразить и придумать свою семью Картофельных голов».

Компания Hasbro сейчас работает вместе с Netflix CGI-сериалом о «Моем маленьком пони». Создатели проекта обещают, что в нем появятся не только любимые персонажи в обновленных образах, но и совершенно новые пони. Релиз поддержат серией игрушек — она станет уже пятым поколением для бренда My Little Pony.