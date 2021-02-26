Во ФСИН подтвердили этапирование Навального в колонию и пообещали обеспечить ему нормальные условия

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил, что Алексея Навального этапировали в колонию. В какую именно колонию, он не уточнил.

По словам Калашникова, политик будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях и, если захочет, «будет привлечен к производственной деятельности». «Я гарантирую, что никакой угрозы здоровью и жизни не существует», — заявил глава ФСИН.

Накануне Навального этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина». В Общественной наблюдательной комиссии сообщали ранее, что политик будет помещен в одну из колоний Центрального федерального округа.

2 февраля суд Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.