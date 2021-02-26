Москвичка завещала свою квартиру «Дому с маяком». В ней будут жить дети из интерната

Жительница Москвы завещала детскому хоспису «Дом с маяком» двухкомнатную квартиру для детей из интерната. Об этом сообщила соосновательница одноименного фонда Лида Мониава в фейсбуке.

Она рассказала, что в 2019 году на горячую линию организации дозвонилась 95-летняя Нинель Мишурис, которая сказала, что плохо себя чувствует и хочет перед смертью помочь детям. По ее словам, муж у нее умер, детей они не заводили, а сама она всю жизнь работала учительницей математики.

Работники «Дома с маяком» поддерживали связь с Мишурис через ее бывшего ученика, который в прошлом году сообщил, что женщина скончалась от коронавируса. Теперь квартира по наследству переходит хоспису.

«Мы поселим там детей из интернатов. Чтобы они жили не в здании на 250 человек за забором, а как мы все, в квартире, в обычном доме, в человеческих условиях», — написала Мониава.

Сейчас «Дом с маяком» также планирует запустить в Москве развлекательные проекты, участие в которых поможет неизлечимо больным детям и молодым взрослым. В марте 2021 года актрисы Дарья Мельникова и Клавдия Коршунова начнут проводить в кафе «Андерсон» паблик-токи для современных родителей, а журналистка Татьяна Фельгенгауэр возьмет серию интервью с комиками (например, с Викторией Складчиковой) в Stand Up Club #1 на Новом Арбате.