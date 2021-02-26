В Москве ищут специалистов по подсчету котиков

Московский Фонд защиты городских животных открыл вакансию специалиста по подсчету котиков. Проекту нужны люди, которые будут общаться и опрашивать местных жителей, подкармливающих бездомных котов.

Работать нужно будет на волонтерских началах, за каждым из волонтеров закрепят территорию в 1 квадратный километр. Считать котиков будут все лето 2021 года и во всех округах Москвы.

В конце проекта зоозащитники узнают, сколько кошек обитает в городе, какова плотность их популяции в разных районах и какой у московской кошки типичный окрас.

«Мы не будем ловить котиков, не будем обозначать точное местообитание на карте, все данные будут только в виде графических материалов, плотности популяции и общей средней численности», — сказано в описании вакансии.

Недавно Фонд защиты городских животных инициировал создание в Москве коворкинга с котами. В нем жители города смогут поработать, выпить кофе, пообщаться с животными и забрать понравившегося котика домой. Открытие «Котобюро» намечено на 1 марта — российский День кошек.