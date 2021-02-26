Noname представила песню «Rainforest». Скоро она выпустит новый альбом

«Rainforest» станет частью второго альбома Noname «Factory Baby», который должен выйти в этом году. Артистка анонсировала его еще в 2019 году.

Американская рэп-исполнительница Noname выпустила новую песню «Rainforest». Ее можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Продюсером композиции выступил The Kount, и Адам Несс записал для нее свой вокал. Точная дата выхода «Factory Baby» станет известна позже.

Предыдущей работой Noname стала песня «Song 33», которую спродюсировал Madlib. Трек стал ответом на дисс J.Cole, в котором он отреагировал на высказывание Noname, обвинившей богатых и успешных коллег в игнорировании протестов против расизма, охвативших США.

Первый альбом «Room 25» певица опубликовала в 2018 году. Кроме того, в 2016 году она представила микстейп «Telefone».