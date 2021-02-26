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На врачей перестанут заводить уголовные дела за утерю сильнодействующих обезболивающих препаратов

Семён Гудошников
Сегодня в 11:42

Правительство России планирует смягчить ответственность для медиков, работающих с сильнодействующими обезболивающими лекарствами. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

«Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности, если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией», — сказал он.

Премьер отметил, что были случаи, когда «помогая пациентам, врачи пострадали за формальные нарушения процедур». «Безусловно, надо очень внимательно следить за тем, как используются такие сильные препараты, но и чрезмерное наказание за непредумышленные ошибки также недопустимо», — резюмировал он.

В России ежегодно возбуждаются уголовные дела из‑за незначительных нарушений в обороте наркотических веществ, отметила глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Одно из резонансных дел произошло в марте 2019 года, когда акушер-гинеколог из небольшого города в Свердловской области выдал страдающей от болевого синдрома пациентке сильнодействующий препарат, оставшийся у него от скончавшейся от онкологии матери. Через несколько дней его обвинили по статье о незаконном сбыте сильнодействующих и психотропных веществ (позже дело прекратили).

О законе, который бы декриминализировал ошибки врачей при работе с наркотическими веществами, разговоры идут уже несколько лет. В августе 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву доработать соответствующий законопроект, однако он так и не был принят.

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