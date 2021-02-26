В России выявили чуть более 11 тыс. случаев коронавируса

В России выявили 11 086 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 112 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Иркутской, Челябинской, Саратовской областях и Пермском крае.