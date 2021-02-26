Лидеры ЕС согласились, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации

Главы стран и правительств Евросоюза сошлись во мнении, что в будущем необходимо будет ввести электронные сертификаты для тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС.

По ее словам, работа над техническим решением данного вопроса уже началась, теперь важно совместить национальные системы считывания информации. «Еврокомиссия нуждается примерно в трех месяцах, чтобы создать соответствующие технические условия», — передает слова политика ТАСС. Меркель выразила надежду, что сертификаты введут до конца лета.

Политик отметила, что с такой дополнительной информацией о гражданах станут возможны поездки внутри стран ЕС, а также, возможно, это станет основанием для въезда в Евросоюз из третьих стран.

Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, сказал, что государства ЕС пока не договорились о том, когда такие сертификаты начнут действовать и для каких целей. «Сегодня вопросы сертификатов обсуждались очень подробно. После многочасовых переговоров мы сумели сделать шаг вперед к большему взаимопониманию по этому вопросу. Но это не означает, что все вопросы были урегулированы, над этим еще предстоит поработать», — цитирует его «Коммерсант».

В январе в России появились паспорта вакцинированных от коронавируса. Их можно получить в личном кабинете на портале госуслуг. Пока неясно, будут ли такие сертификаты давать гражданам некоторые преимущества.