King Gizzard & The Lizard Wizard выпустили альбом «L.W.». Это их 17-я пластинка за 9 лет

Австралийская группа King Gizzard & The Lizard Wizard выпустила альбом «L.W.». Его можно послушать и приобрести на Bandcamp.

Уже 17-я пластинка в дискографии коллектива состоит из 9 треков. Ранее артисты выпуситили три клипа на композиции с альбома «If Not Now, Then When?», «O.N.E.» и «Pleura».

В конце прошлого года участники King Gizzard & The Lizard Wizard предложили всем желающим выпускать несколько альбомов из их дискографии, не оплачивая права на использование интеллектуальной собственности. Артисты открыли раздел Bootlegger («Бутлегер») на своем сайте с каталогом девяти альбомов, среди которых пять — концертных, три — с демо-записями и один — «Polygondwanaland», который стал четвертым из пяти альбомов, выпущенных коллективом в 2017 году. На нем группа в том же году опробовала систему открытого сотрудничества: лейблы и любители сами выпускали альбом в том виде, в каком хотели.