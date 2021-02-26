Исследование: нравственные ориентиры верующих и атеистов в основном сходятся

Нравственные ориентиры верующих и атеистов по большей части сходятся, выяснили ученые из Университета Иллинойса. Об этом сообщает Life Science.

Специалисты исследовали убеждения более 4500 американцев и шведов и определили, что и те и другие ценят честность и заботу об обездоленных, поддерживают свободу и выступают против угнетения. Кроме того, обе группы выступают за эпистемологическую рациональность — то есть верят тому, что сопровождается доказательствами и скептично относятся к ничем не подкрепленным утверждениям.

Исследователи также выявили и важные различия между верующими и атеистами. Люди, убежденные в существовании бога, больше верят в коллективную сплоченность, а непризнающие существование бога скорее склонны оценивать нравственность действий по их последствиям. Например, обе группы по-разному решают дилемму, известную как «проблема вагонетки». Когда нужно решить: раздавить пять человек, застрявших на путях прямо перед составом, или одного на соседних путях, переведя стрелку — атеисты больше склонны дергать за рычаг и жертвовать одним вместо пяти. Верующие, в свою очередь, считают, что изменение направления движения вагонетки сравни намеренному убийству.

В целом различия между обеими группами касались трех ценностей: отношения к авторитету, верности и чистоты (отказа от участия в том, что считается унизительным или греховным).

В прошлом году группа американских ученых из Университета Оклахомы выяснила, что люди, которые ни разу не ходили в церковь, имеют в среднем двух кошек, в то время как прихожане всего 1,4. Эксперты полагают, что атеисты чаще заводят кошек отчасти потому, что в некоторых случаях видят в них «заменителя Бога». В то время как прихожане получают множество социальных взаимодействий в церкви, неверующие находят им замену в контактах с домашним питомцем, считают исследователи.