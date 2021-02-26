Зои Кравиц сыграет главную роль в новом проекте Стивена Содерберга для HBO Max

Американская актриса Зои Кравиц сыграет главную роль в новом фильме Стивена Содерберга «Кими», который режиссер разрабатывает для стримингового сервиса HBO Max. Об этом сообщил Deadline.

Сценарий картины напишет Дэвид Кепп («Комната страха», «Ангелы и демоны», «Миссия: невыполнима», «Парк Юрского периода»). Он же станет сопродюсером проекта вместе с Майклом Полейром («Больница Никербокер», «Мир Дикого Запада», «Заражение»).

Фильм расскажет об ИТ-специалисте, который обнаруживает среди данных своей компании доказательства преступления. Герой попытается сообщить о полученной им информации, но столкнется с бюрократией и необходимостью совершить почти невозможное для себя — преодолеть агорафобию и выйти на улицу.

«Кими» станет уже третьей работой Содерберга для HBO Max. Сейчас режиссер готовит к выходу криминальный триллер «Без резких движений» с Бенисио Дель Торо и Доном Чидлом. В декабре на платформе также появилась комедия «Пусть говорят» с Мерил Стрип.