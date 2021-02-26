Режиссер «Обители зла» снимет фильм по рассказу Джорджа Мартина «В потерянных землях»

Режиссер «Обители зла» и «Смертельной гонки» Пол У.С. Андерсон снимет фильм по фантастическому рассказу Джорджа Мартина (автора «Песни льда и пламени») «В потерянных землях». Об этом сообщил Variety.

Картина расскажет о волшебнице Серой Элис, которая стремится узнать секрет превращения в оборотня. Вместе со своим проводником Бойсом она отправляется в потерянные земли, где ей приходится сражаться с демонами и людьми.

Главные роли в экранизации сыграют Милла Йовович и Дейв Батиста. Андерсон выступит в проекте и как постановщик, и как сценарист. Продюсерами фильма станут, помимо трех упомянутых кинематографистов, Джереми Болт, Джонатан Майснер и Константин Вернер.

Вернер собирался экранизировать новеллу Мартина еще в 2015 году, тогда он сам рассчитывал быть режиссером и автором сценария. Но производство так и не запустили. Когда начнутся съемки «В потерянных землях» теперь, не сообщается. Дата премьеры также неизвестна.