перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
millajovovich/Instagram Режиссер «Обители зла» снимет фильм по рассказу Джорджа Мартина «В потерянных землях»
Режиссер «Обители зла» снимет фильм по рассказу Джорджа Мартина «В потерянных землях» 2:17
Netflix выпустит CGI-фильм и мультсериал о Моем Маленьком Пони 1:55
Hulu опубликовал новый тизер четвертого сезона «Рассказа служанки» 1:26
Земфира выпустила альбом «бордерлайн» — первый за 8 лет! 0:27
Антон Долин ответил на обвинения в коррупции от кинокритика Марии Кувшиновой 0:05
slowthai/YouTube Slowthai перепридумывает сцену из «Бойцовского клуба» в клипе «ADHD»
Slowthai перепридумывает сцену из «Бойцовского клуба» в клипе «ADHD» Вчера в 23:20
Фронтмен группы Behemoth запустил фонд правовой защиты после суда об оскорблении чувств верующих Вчера в 23:15
Российские дипломаты вернулись на родину из КНДР на самодельной дрезине Вчера в 22:43
Власти Кыргызстана подали в суд на писательницу, которая дала своим детям матчество Вчера в 22:21
Профессора Владимира Матвеева, отрицавшего холокост, уволили из СПбГЭУ Вчера в 21:59
Аукцион Meet for Charity выставит на торги встречу с сооснователем Prequel Тимуром Хабировым Вчера в 21:36
navalny/Instagram Навального этапировали из СИЗО «Матросская тишина» в колонию
Навального этапировали из СИЗО «Матросская тишина» в колонию Вчера в 21:15
В сети появился тизер-трейлер нового мультфильма Pixar «Лука» Вчера в 20:55
Контроль за «праздношатанием» в метро, новый альбом Ника Кейва и другие новости дня Вчера в 20:50 Дайджест
Неизвестные выстрелили в выгульщика собак Леди Гаги и украли двух псов певицы Вчера в 20:13
Умер художник-аниматор Владимир Зуйков. Он работал над «Винни-Пухом» и «Халифом-аистом» Вчера в 19:35
Morgenshtern/YouTube ФАС возбудила дело из‑за «непристойного» ролика Моргенштерна и Альфа-банка
ФАС возбудила дело из‑за «непристойного» ролика Моргенштерна и Альфа-банка Вчера в 18:50
Ник Кейв и участник The Bad Seeds Уоррен Эллис выпустили альбом «Carnage» Вчера в 18:15
На Украине заблокировали 426 сайтов, включая РБК, «Живой журнал» и «Аргументы недели» Вчера в 17:54
Художник Zoom продал на аукционе граффити «Хватит бухать» за 131 тыс. рублей Вчера в 17:12
Отключить рекламу

Режиссер «Обители зла» снимет фильм по рассказу Джорджа Мартина «В потерянных землях»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:17

Режиссер «Обители зла» и «Смертельной гонки» Пол У.С. Андерсон снимет фильм по фантастическому рассказу Джорджа Мартина (автора «Песни льда и пламени») «В потерянных землях». Об этом сообщил Variety.

Картина расскажет о волшебнице Серой Элис, которая стремится узнать секрет превращения в оборотня. Вместе со своим проводником Бойсом она отправляется в потерянные земли, где ей приходится сражаться с демонами и людьми.

Главные роли в экранизации сыграют Милла Йовович и Дейв Батиста. Андерсон выступит в проекте и как постановщик, и как сценарист. Продюсерами фильма станут, помимо трех упомянутых кинематографистов, Джереми Болт, Джонатан Майснер и Константин Вернер.

Вернер собирался экранизировать новеллу Мартина еще в 2015 году, тогда он сам рассчитывал быть режиссером и автором сценария. Но производство так и не запустили. Когда начнутся съемки «В потерянных землях» теперь, не сообщается. Дата премьеры также неизвестна.

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
поп
Полина Гагарина
Эстрадная певица, которую все любят
драма
Пугало
Главный режиссер якутского кинобума Дмитрий Давыдов с новой картиной про знахарку, которую все считают парией
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди

Другие материалы по темам

Люди
Джордж Мартин
Константин Вернер
Милла Йовович
Джереми Болт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить