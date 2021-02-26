Netflix выпустит CGI-фильм и мультсериал о Моем Маленьком Пони

Стриминговый сервис Netflix вместе с производителем игрушек Hasbro разработает CGI-сериал о Моем Маленьком Пони. Пилот шоу будет выпущен в виде полноценного полнометражного фильма, сообщил Polygon.

Во франшизе, как обещают создатели проекта, появятся не только любимые персонажи в обновленных образах, но и совершенно новые пони. Релиз поддержат серией игрушек — она станет уже пятым поколением для бренда My Little Pony.

В центре нового мультсериала окажется земная пони по имени Санни, которая надеется объединить разные виды пони и научить их жить вместе. Ее соратником станет единорог Иззи. Вместе герои отправятся в дальнее приключение, призванное изменить мир.

Режиссерами шоу станут Роб Каллен, Хосу Уча и Марк Фаттибене. Продюсировать проект будет студия Boulder в Дублине. Фильм и последующий за ним сериал планируют выпустить на Netflix осенью 2021 года.

Популярный детский мультсериал «Мой Маленький Пони: Дружба — это чудо» о четвертом поколении знаменитых пони выходил с 2010 года по 2019 год. В 2017 году его дополнил полнометражный фильм.