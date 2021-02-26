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Hulu опубликовал новый тизер четвертого сезона «Рассказа служанки»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:26

Стриминговый сервис Hulu показал новый тизер четвертого сезона «Рассказа служанки». Видео появилось на ютьюб-канале платформы.

В ролике впервые можно увидеть кадры из грядущих эпизодов шоу. На них главная героиня сериала Джун (ее роль исполняет Элизабет Мосс) путешествует по заброшенным улицам Америки и вновь пытается найти способ одолеть систему тоталитарного Гилеада.

Судя по тизеру, в четвертом сезоне отважная служанка попытается уже не сбежать от бесчеловечного режима, а дать ему отпор. «Мы не прячемся, мы боремся», — говорит она в видео и подтверждает опасения одного из своих врагов, предрекающего, что Джун начнет войну.

Увидеть, как героиня Элизабет Мосс и другие заложники Гилеада восстанут против системы — и чего им это будет стоить, можно будет с 28 апреля.

«Рассказ служанки» — американский сериал, основанный на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд. В 2017 году по итогам «Эмми» шоу признали лучшей ТВ-драмой, также «Рассказ служанки» получил «Золотой глобус» как лучший сериал. По заявлениям Hulu, «Рассказ служанки» ― самое популярное и прибыльное шоу на платформе.

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