Slowthai перепридумывает сцену из «Бойцовского клуба» в клипе «ADHD»

Slowthai выпустил клип на песню «ADHD». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
В видео рэпер предстает в образе героя Эдварда Нортона из «Бойцовского клуба». Он расхаживает по застекленной комнате с видом на ночной город, нервно курит, отчаянно пытается что‑то решить. И эта сцена длится на протяжении всего клипа, однако концовка его все же отличается от финальной сцены фильма.
Трек «ADHD» стал частью нового альбома «Tyron», вышедшего 12 февраля. В записи принимали участие A$AP Rocky, Skepta, Дензел Карри, Доминик Файк и Джеймс Блейк.
Ранее Slowthai уже выпустил клипы на «Cancelled», записанный со Skepta, «Mazza», созданный с A$AP Rocky, «nhs», «Vex» и на трек «Feel Away», с которым ему помогли Джеймс Блейк и Mount Kimbie.