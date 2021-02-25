Slowthai перепридумывает сцену из «Бойцовского клуба» в клипе «ADHD»

Slowthai выпустил клип на песню «ADHD». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В видео рэпер предстает в образе героя Эдварда Нортона из «Бойцовского клуба». Он расхаживает по застекленной комнате с видом на ночной город, нервно курит, отчаянно пытается что‑то решить. И эта сцена длится на протяжении всего клипа, однако концовка его все же отличается от финальной сцены фильма.