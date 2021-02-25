Российские дипломаты вернулись на родину из КНДР на самодельной дрезине

В МИДе пояснили, что сейчас из КНДР невозможно уехать ни на поезде, ни на самолете, поэтому сотрудники дипмиссии решили выезжать самостоятельно. «Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы, и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону», — рассказывают в ведомстве.

Министерство иностранных дел России показало кадры выезда сотрудников российского посольства в Северной Корее на родину. Из‑за закрытых границ россиянам с семьями пришлось пешком переходить границу пешком, толкая перед собой по рельсам дрезину.

Граница России и КНДР проходит по реке Туманная. Перебраться на другой берег можно только по железнодорожному мосту — других там просто нет. Чтобы пересечь реку, дипломатам пришлось заранее изготовить дрезину, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи и толкать тележку больше одного километра.

«Единственным мужчиной маленького отряда и главным „двигателем“ несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин», — уточнили в МИДе.

В итоге все закончилось благополучно — на российском погранпункте дипломатов встретили сотрудники представительства МИД во Владивостоке, после чего на автобусе их доставили в аэропорт Владивостока.