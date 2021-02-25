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Профессора Владимира Матвеева, отрицавшего холокост, уволили из СПбГЭУ

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:59

Петербургского профессора Владимира Матвеева, который отрицал Холокост и говорил, что газовые камеры использовали в концлагерях «для дезинфекции», уволили из СПбГЭУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

О том, что высказывания Матвеева оценит внутривузовская комиссия по этике, сообщалось еще в конце января. Однако заседание перенесли на февраль из‑за того, что преподаватель оказался в реанимации. Как писала «Фонтанка», в ночь на 29 января ему сделали операцию на сердце.

Владимир Матвеев стал известен после вебинара для учителей и директоров школ Ленобласти, который организовали в начале года под эгидой местного правительства. Тогда профессор заявил, что «холокоста не было», а газовые камеры «использовались для дезинфекции» людей.

После этого главный раввин Петербурга Менахем Певзнер потребовал разобраться в случившемся и подал заявление в прокуратуру. «Недопустимо, чтобы людям, придерживающимся таких взглядов, доверяли вести преподавательскую работу, учить молодежь», — заявил он.

27 января преподавателя уволили из Северо-Западного института управления РАНХиГС, где он также числился одним из сотрудников. Его высказывания о холокосте там назвали «абсолютно недопустимыми ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения».

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