Аукцион Meet for Charity выставит на торги встречу с сооснователем Prequel Тимуром Хабировым

На благотворительном аукционе Meet for Charity можно будет приобрести встречу с сооснователем приложения Prequel Тимуром Хабировым. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы торгов.

Начальная стоимость лота составляет 20 тыс. рублей, минимальный шаг — также 20 тыс. рублей. Сделать ставки можно до 9 марта. Собранные на аукционе деньги направят в «РакФонд», поддерживающий научные исследования в области онкологии.

Во время встречи с победителем торгов Тимур Хабиров расскажет, как запустить бизнес за рубежом, как создать продукт для поколения Z, а также поделится секретами личной эффективности.

Хабиров известен как один из основателей приложения для обработки фото и видео Prequel, которым пользуются Билли Айлиш и Ариана Гранде. Подробнее о бизнесмене «Афиша Daily» рассказывала здесь.