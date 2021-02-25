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Навального этапировали из СИЗО «Матросская тишина» в колонию

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:15

Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина» в колонию общего режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

В какую именно колонию увезли оппозиционера, ей неизвестно.

О том, что Навального этапировали из СИЗО, ранее в четверг сообщил его адвокат Вадим Кобзев. В разговоре с «Открытыми медиа» он пояснил, что после прибытия в колонию политику должны будут дать возможность сообщить родственникам о своем местонахождении, однако этапировать к месту назначения его могут «несколько недель».

«В его случае, надеюсь, такого не будет. Надеемся в том числе на помощь журналистов и ОНК», — сказал Кобзев.

Ранее в ОНК сообщили, что Навальный будет этапирован в колонию Центрального федерального округа.

2 февраля суд Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.

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