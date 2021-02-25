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Умер художник-аниматор Владимир Зуйков. Он работал над «Винни-Пухом» и «Халифом-аистом»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:35

Художник-постановщик анимационных картин Владимир Зуйков умер в возрасте 86 лет от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

Зуйков известен своей работой над более чем 30 мультфильмами, среди которых — «Винни-Пух», «Фильм, фильм, фильм», «Дарю тебе звезду», «Птичка Тари», «Халиф-аист», «Королевский бутерброд» и «Олимпионики».

Художник работал на киностудии «Союзмультфильм» с 1967 года, а в более поздние годы иллюстрировал книги и преподавал анимацию — в том числе во ВГИКе. В 1989 году Зуйков получил звание заслуженного художника РСФСР.

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