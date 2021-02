В Москве пройдет спецпоказ документалки про Билли Айлиш. Эксперты обсудят фильм и творчество певицы

27 февраля в московской «Формуле Кино» на Кутузовском проспекте пройдет спецпоказ документального фильма про Билли Айлиш. Картину «Билли Айлиш: Слегка размытый мир» Эр Джея Катлера обсудят эксперты Кристина Сарханянц и Дмитрий Барченков.

Критики поговорят о феномене широкой и быстрорастущей популярности певицы, особенностях творчества певицы и важности Билли Айлиш в современном обществе. Кроме того, музыкальная журналистка и автор громких текстов о поколении Z оценят саму ленту Катлера.

Посмотреть трейлер фильма и купить билет на мероприятие можно на сайте.

Картина расскажет о том, как Билли Айлиш и ее брат Финнеас записывали дома первый альбом артистки «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», о ее детстве, отношениях с семьей и жизни вне сцены.

Судя по трейлеру, в документалке будет раскрыта тема столкновения с большой популярностью и успехом в подростковом возрасте. Премьера состоится 26 февраля на платформе Apple TV+ и в кинотеатрах IMAX.