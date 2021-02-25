Художник Zoom продал на аукционе граффити «Хватит бухать» за 131 тыс. рублей

Стрит-арт-художник Zoom продал на аукционе одну из своих самых известных работ — граффити, на котором вместе с надписью «Хватит бухать» изображен Хеллбой и Семен Семенович Горбунков из «Бриллиантовой руки».

Граффити появилось на одном из домов на Большой Серпуховской улице в январе 2016 года. По словам самого художника, работа была временно утрачена, но ее спасли «достойные люди», и через полгода она нашлась.

Zoom выставил панно на торги 22 февраля под лозунгом «Искусство в массы!», стартовая цена за него начиналась с 5000 рублей. Через два дня стало известно, что работа ушла с молотка за 131 тыс. рублей.

Имя покупателя пока неизвестно, так же как и то, станет ли работа достоянием общественности или уйдет в частную коллекцию.

Ранее Zoom выразил свое мнение «Афише Daily» по поводу запрета рекламных граффити на фасадах зданий, введенного правительством Москвы в 2019 году. По словам художника, эта инициатива поможет улучшить облик города.