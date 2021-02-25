В Петербурге пройдет фестиваль феминистского искусства «Ребра Евы»

С 27 февраля по 8 марта в Петербурге пройдет пятый фестиваль «Ребра Евы», посвященный феминизму. В нем примут участие активистки из разных регионов России, в том числе Мари Давтян, Валентина Фролова, Татьяна Савина и Юлия Островская.

Кроме того, выступят спикеры из инициативы «Эвридика» (Новосибирск), фонда «Безопасный дом» и центра «Сестры» (Москва), а также Кризисного центра для женщин (Петербург), северокавказской инициативной группы «Марем» и объединение «Женщины. инвалидность. феминизм».

Проект «Ребра Евы» посвятит теме гендерной дискриминации и сексизма круглые столы, презентации, лекции, а также эскизы пьес и театральные мастер-классы лаборатории феминистской драматургии «Ничья». Все мероприятия, кроме спектаклей, будут бесплатными.

«Чтобы показать, как на самом деле обстоят дела, мы собрали лучших специалисток в своих областях и лучшие спектакли, которые можем показать, несмотря на карантин», — заявили организаторы.

Для москвичей, которые не смогут приехать в Петербург, 7 и 8 марта на сцене Центра им. Мейерхольда в рамках фестиваля пройдут четыре спектакля. Среди них «День, когда умер мой дедушка», «Комплекс Электры», «28 дней» и «Невидимые семьи». Там же можно будет поучаствовать в панельных дискуссиях.

Полную программу фестиваля «Ребра Евы» можно посмотреть здесь.

В 2019 году в пространстве «Ребра Евы» открылась выставка в поддержку художницы Юлии Цветковой, которую могут лишить свободы от двух до шести лет колонии за рисунки вульв. Организаторы утверждали, что «просвещение и разговор о женской телесности – не порнография».