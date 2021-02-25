Ishome выступит в Москве 26 февраля

В московском Arbat Hall 26 февраля выступит Ishome (певица Мирабелла Карьянова, она же Shadowax). Об этом «Афише Daily» сообщили представители мероприятия.

Мира — музыкант и продюсер, одна из главных героинь русской электроники. Под псевдонимом Ishome она выпускает музыку, представляющую собой микс синтетических звуков, обволакивающих эмбиент-текстур и меланхоличных мелодий.

Выступление Ishome пройдет уже завтра, начало в 20.00. Купить билеты на концерт можно здесь.

Ранее «Афиша Daily» поговорила с Мирабеллой о переездах, общении с поклонниками, творческом кризисе и одиночестве.