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Ishome выступит в Москве 26 февраля

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:59

В московском Arbat Hall 26 февраля выступит Ishome (певица Мирабелла Карьянова, она же Shadowax). Об этом «Афише Daily» сообщили представители мероприятия.

Мира — музыкант и продюсер, одна из главных героинь русской электроники. Под псевдонимом Ishome она выпускает музыку, представляющую собой микс синтетических звуков, обволакивающих эмбиент-текстур и меланхоличных мелодий.

Выступление Ishome пройдет уже завтра, начало в 20.00. Купить билеты на концерт можно здесь.

Ранее «Афиша Daily» поговорила с Мирабеллой о переездах, общении с поклонниками, творческом кризисе и одиночестве.

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