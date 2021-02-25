В видеошотах музыканты передают послания слушателям — Клава Кока , к примеру, репетирует танец перед выходом на сцену, Николай Басков с Даней Милохиным рассекают на «роллс-ройсе», а Земфира показывает финальные кадры нового клипа.

В приложении «Яндекс.Музыка» появились короткие зацикленные видео к музыкальным трекам — видеошоты. Их можно найти в чарте популярных песен сервиса, рассказали « Афише Daily » в компании.

Треки с видеошотами помечены специальным значком, и на момент написания заметки почти все они находились на главном экране приложения. В «Яндекс.Музыке» отмечают, что такого формата нет ни в одном другом аудиостриминговом сервисе в России.

Видеошоты уже появились у популярных треков Дуа Липы, Дэвида Гетты, Zivert, Little Big, Славы Марлоу, Моргенштерна и других. Некоторые артисты (например, Александр Гудков с Cream Soda или Ваня Дмитриенко) добавили к своим песням кадры, снятые специально для «Яндекс.Музыки».

В прошлом году самой популярной группой на «Яндекс.Музыке» стал дуэт Artik & Asti, а наиболее востребованными исполнителями — Моргештерн и The Weeknd. Подробнее узнать об итогах 2020-го на платформе можно здесь.