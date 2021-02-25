Игоря Яковенко представит новый альбом «False Sonatas» в «Зарядье»

25 февраля в 19:00 в Концертном зале «Зарядье» состоится лайв-презентация альбома «False Sonatas» Игоря Яковенко. В него войдут восемь песен, записанных совместно с лейблом FANCYMUSIC, сообщила «Афише Daily» пресс-служба мероприятия.

Создавая пластинку, Яковенко хотел показать, как сильно отличается классика от актуальных тенденций. Соната — это идеальная форма, в которую автор встроил «цепкие гармонии, нервную электронную ритмику и джазовые импровизации», характерные для современной музыки. Отсюда и название — «False Sonatas», что означает «фальшивые» или «неправильные» сонаты.

На написание альбома Игорь Яковенко вдохновился, когда жил неподалеку от резиденции Бенджамина Бриттена в Великобритании. Он изучал архивы композитора и слушал его музыку. В альбоме прослеживается влияние легендарного музыканта — Яковенко обращался к тем же инструментам и использовал тему из последней композиции Бриттена «Praise We Great Men», которую он не успел дописать.

«Игорь Яковенко принадлежит к новому поколению музыкантов, для которых нет границ между классикой и неакадемической музыкой, а также ролями автора и исполнителя. Для него не существует и границ между творчеством и наукой», — пишет пресс-служба.

Трансляцию концерта можно будет посмотреть на сайте «Афиша.ру» в 19:00 по московскому времени. Купить билет на концерт можно по ссылке.

Синл «Aria» из альбома вышел еще 15 января, а спустя месяц музыкант опубликовал к нему видео, где он играет на рояле. «Пьеса „Aria“ с моего нового альбома „False Sonatas“ представляет собой внутренний диалог, чередование фраз, вопросов и ответов, попыток преодоления и утешения, своеобразный гимн одиночеству и интровертности», — поделился Игорь Яковенко.