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21 Savage и Metro Boomin выпустили клип в стиле фильма ужасов

Виктория Шанина
Сегодня в 11:50

Американские хип-хоп-исполнители 21 Savage и Metro Boomin выпустили клип к треку «Glock in My Lap». Сингл вышел еще в 2020 году в рамках их совместного альбома «Savage Mode II».

Рэперы прогуливаются по мрачным ночным улицам заброшенного завода, которые периодически освещает ярко-красный фонарь. Под конец ролика они доходят до амбара, где их ждет маньяк с бензопилой. В комментариях к видео поклонники пишут, что это похоже на миссию по уничтожению зомби или задание в игре «ГТА».

Видео снял кинорежиссер Эндрю Донохо. «Было очень приятно работать в Атланте с этой потрясающей командой», — заявил постановщик и перечислил более 30 членов съемочной группы.

Альбом «Savage Mode II» вышел в начале октября 2020 года и занял первую строчку в рейтинге Billboard 200. В него попали 15 треков, в том числе «Runnin», «Slidin» и «My Dawg».

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