21 Savage и Metro Boomin выпустили клип в стиле фильма ужасов

Американские хип-хоп-исполнители 21 Savage и Metro Boomin выпустили клип к треку «Glock in My Lap». Сингл вышел еще в 2020 году в рамках их совместного альбома «Savage Mode II».

Рэперы прогуливаются по мрачным ночным улицам заброшенного завода, которые периодически освещает ярко-красный фонарь. Под конец ролика они доходят до амбара, где их ждет маньяк с бензопилой. В комментариях к видео поклонники пишут, что это похоже на миссию по уничтожению зомби или задание в игре «ГТА».