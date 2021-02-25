Катрин Денев снимется в фильме Эммануэль Берко «В течение его жизни»

Французская актриса Катрин Денев снимется вместе с Бенуа Мажимелем («Углерод», «Мой путь») и Сесиль де Франс («Новый папа», «Мебиус») в новом фильме Эммануэль Берко под названием «De son vivant» («В течение его жизни»). Об этом сообщил Variety.

Денев сыграет мать умирающего от рака мужчины — его роль исполнит Мажимель. Де Франс предстанет в образе доктора. Картина проследит за годом в жизни героев, которые попытаются, каждый по-своему, справиться с болезнью и самой жизнью.

Производством «красивого, незабываемого фильма о любви, горе и принятии» займутся Studiocanal и кинокомпания Les Films du Kiosque — последняя разрабатывала мелодраму Николя Бедоса «Прекрасная эпоха» еще одну ленту Берко «Молодая кровь».

«Фильм — это дань уважения медицинской системе, всем ключевым работникам, которые были на передовой в прошлом году и оставляли вас с сильным желанием наслаждаться жизнью, говорить „Я люблю тебя“ людям, которые небезразличны», — отметили продюсеры проекта Анн Шерель и Хлои Марке.

В ноябре Катрин Денев вошла в список лучших актеров XXI века, составленный изданием The New York Times. Эммануэль Берко в рейтинг не попала, хотя и у нее есть яркие актерские достижения — например, приз Каннского фестиваля за роль в фильме «Мой король».

Впрочем, Берко известна не в меньшей степени как сценарист и режиссер. Работы кинематографистки трижды отмечали на Каннском смотре, а также номинировали на «Сезар» и берлинского «Золотого Медведя».