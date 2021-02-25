Халле Берри сыграет в научно-фантастической драме Netflix «Материнский корабль»

Американская актриса Халле Берри сыграет главную роль в научно-фантастической драме «Материнский корабль» («Mothership»), которую разработают стриминговый сервис Netflix и MRC Film. Об этом сообщил Deadline.

Берри выступит также исполнительным продюсером проекта. Постановщиком и сценаристом фильма станет Мэттью Чарман, известный как автор «Шпионского моста» и «Французской сюиты» — для него картина станет режиссерским дебютом.

Драма расскажет о Саре Морс, чей муж таинственным образом исчез с их фермы. Год спустя женщина обнаруживает на заднем дворе своего дома странный внеземной объект, после чего она вместе со своими детьми отправляется в путь — за супругом и за правдой.

Помимо Берри, продюсированием фильма займутся Фред Бергер («Ла-Ла Ленд», «Милый мальчик») Брайан Кэвэна-Джонс («За мечтой», «Астрал», «Синистер») и Дэнни Стиллман («Эволюция Борна», «Миссия невыполнима: Племя изгоев»).

Ранее Netflix анонсировал выход на своей платформе режиссерского дебюта Халле Берри — драме «В синяках», посвященной женщине-участнице боев без правил.