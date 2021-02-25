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У третьей части «Человека-паука» появилось официальное название

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:35

Создатели новой франшизы «Человек-паук» наконец объявили название своего третьего фильма. Он будет называться «Человек-паук: Нет пути домой» («Spider-Man: No Way Home»), сообщили в соцсетях проекта.

В презентационном ролике актеры Том Холланд, Зендая и Джейкоб Баталон обсуждают, что режиссер картины не рассказывает им о ее финальном имени. «Он снова дал нам ненастоящее название. Просто не понимаю, почему он продолжает делать это», — возмущается в видео Холланд.

Ранее звезды франшизы выложили в соцсети альтернативные заголовки к фильму. Холланд утверждал, что лента будет называться «Звонок домой» («Phone Home»), Зендая — что «Кусочек дома» («Home Slice»), а Баталон — что «Разлучник» («Homewrecker»).

В августе 2020 года создатели озвучили рабочее название фильма — «Spider-Man: Homesick» («Человек-паук: Тоска по дому»). Он продолжит события предыдущей картины — «Человек-паук: Вдали от дома». Премьера состоится 17 декабря 2021 года.

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