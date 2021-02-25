У третьей части «Человека-паука» появилось официальное название

Создатели новой франшизы «Человек-паук» наконец объявили название своего третьего фильма. Он будет называться «Человек-паук: Нет пути домой» («Spider-Man: No Way Home»), сообщили в соцсетях проекта.

В презентационном ролике актеры Том Холланд, Зендая и Джейкоб Баталон обсуждают, что режиссер картины не рассказывает им о ее финальном имени. «Он снова дал нам ненастоящее название. Просто не понимаю, почему он продолжает делать это», — возмущается в видео Холланд.