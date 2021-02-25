Звезда «Фарго» и «Во все тяжкие» заменит Леонардо ДиКаприо в новом фильме Скорсезе

Звезда сериалов «Фарго», «Во все тяжкие» и «Черное зеркало» Джесси Племонс сыграет главную роль в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» вместо Леонардо ДиКаприо. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

ДиКаприо останется в проекте, но исполнит второстепенного персонажа — племянника владельца ранчо (его сыграет Роберт Де Ниро). Племонсу же предстоит сыграть агента ФБР Тома Уайта, занимающегося расследованиями убийств.

Племонс не впервые поработает вместе со Скорсезе и Де Ниро — ранее они встречались на съемочной площадке «Ирландца». Актерский состав новой картины также дополнит Лили Гладстоун — она выступит в роли Молли Беркхарт, жены героя ДиКаприо.

Фильм расскажет о таинственных убийствах людей, владевших богатыми нефтью землями в 1920-х годах. Лента будет основана на документальной книге Дэвида Гранна 2017 года. Съемки криминальной драмы начнутся в мае и продлятся до конца лета.

Сценарий подготовит сам Гранн вместе с Эриком Ротом. Оператором выступит Родриго Прието, известный по работе над «Фридой», «Ирландцем», «Операцией «Арго» и «Волком с Уолл-стрит». Производством и дистрибуцией ленты займутся продюсерская компания Ди Каприо Appian Way Productions и Apple, которая выделила на фильм 200 млн долларов.