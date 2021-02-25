Хоккеиста Артемия Панарина обвинили в избиении девушки. НХЛ отказалась расследовать инцидент

Хоккейный тренер Андрей Назаров обвинил российского спортсмена Артемия Панарина в том, что тот избил девушку в баре Риги почти десять лет назад. НХЛ отказалась расследовать инцидент, а клуб атлета и вовсе поддержал его.

По информации инсайдера New York Post Ларри Брукса, лига не нашла «заслуживающих доверия доказательств» правдивости истории. Тем не менее, Назаров настаивает, что свидетелями конфликта Панарина с девушкой были множество людей. Среди них — экс-игрок «Витязя» Михаил Анисин (он, правда, утверждает, что Панарин никого не бил).

«Максимум, что могло быть, — Тема слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было. Вы же представляете, что с тобой сделают, если попадешь в такой скандал за границей?» — прокомментировал Анисин.

Назаров же утверждает, что Панарин не только избил 18-летнюю гражданку Латвии, но и едва избежал тюрьмы — благодаря «авторитетным жителям Риги», как сообщил тренер. Это случилось 11 декабря 2011 года после проигрыша «Витязя» местному «Динамо».

«Избив девушку, он поспешил в номер. И просил довести его товарища по команде, Мишу Анисина, который в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок. Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол <…> Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тыс. евро наличными — за то, чтобы спустить дело на тормозах», — рассказал Назаров.

Тренер признался, что молчал о том инциденте долгие годы, поскольку «не выносит наружу подробностей разговоров с хоккеистами», тренерами или менеджерами клубов. Но решил рассказать о случае из‑за нынешнего поведения Понарина.

«Я не о том, как он играет. Я о том, что он „вещает“. То, что Артемий в последние годы творит — не делает ему чести как гражданину России, члену национальной сборной. Поначалу строил из себя не столько спортивное дарование (талант у него есть), сколько юного умника. Он из Нью-Йорка учил жизни страну, которая сделала из него человека», — пояснил Назаров.

Тренера возмутили политические взгляды Панарина, его симпатии к оппозиционеру Алексею Навальному и больше всего — призывы хоккеиста участвовать в массовых акциях протестов, которые Назаров называет «беспорядками и мятежами».

«Он заявляет, что в стране царит беззаконие. <…> Требует свободы для бессовестных врунов-уголовников. <…> Это просто подлость. Об одних он вытирает ноги, других толкает на преступления. Сначала льет грязь на страну, где родился и вырос. Потом раскачивает стабильность», — посетовал Назаров.

Главный тренер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», за который играет Панарин в НХЛ, Дэвид Куинн назвал обвинения Назарова «тактикой запугивания», используемой против хоккеиста из‑за его заявлений о недавних политических событиях.

«Артемий явно потрясен и обеспокоен и проведет некоторое время вдали от команды. Рейнджеры полностью поддерживают Артемия и будут работать с ним, чтобы выявить источник этих необоснованных обвинений», — заявил Куинн.