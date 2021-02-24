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Лаборатория геймификации Сбера проведет паблик-ток об образе войны в видеоиграх

Семён Гудошников
Сегодня в 22:35

26 февраля в 16.00 по Москве Лаборатория геймификации Сбера проведет паблик-ток «Пристрели их всех: образы войны в игровых мирах». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Спикерами выступят эксперты GаmeLab: исследователи видеоигр Александр Ветушинский, Александр Суслов, Иван Ткачев. Приглашенным гостем станет Егор Соколов, сотрудник Московского центра исследований видеоигр при философском факультете МГУ.

На встрече обсудят образы и особенности войны в видеоиграх, в частности, отечественных, милитаризм и пацифизм в культуре гейминга, а также возможность видеоигр выступать инструментом осмысления и критики военного времени.

Присоединиться ко встрече можно в Zoom или на ютьюбе. Паблик-ток будет открытым –– любой гость может стать спикером.

«Сложно спорить, что война, как культурный феномен, оставила неизгладимый след в истории игр. На постсоветском пространстве так или иначе тема войны стала святой, поэтому игры про войну приняли повсеместный оборот. Российский геймдев тоже с самого начала взял сильный крен в сторону „игр про танчики“. Вот лишь некоторые известные патриотические игры: „Ил-2: Штурмовик“, „Вторая мировая“, „В тылу врага“, „World of Tanks“, „Блицкриг“. Но есть и те, кто считает, что в последнее время отечественный варгейминг переживает закат. Так ли это?», — задаются вопросом организаторы.

Это будет уже третья встреча в рамках проекта GameTalk, который Лаборатория геймификации Сбера запустила в прошлом году. Одно из предыдущих обсуждений было посвящено истории и философии видеоигр.

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