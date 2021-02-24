Московский районный суд Петербурга признал незаконным распространение в России аниме «Межвидовые рецензенты». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Решение суд принял по административному иску прокурора. Как отмечает «Роскомсвобода», вероятно, речь идет об иске, поданном прокурором Московского района Петербурга 28 декабря 2020 года.

В пресс-службе судов сказали, что запрещенной была признана информация, размещенная по трем ссылкам, которые ведут на «Межвидовых рецензентов» на сайтах AnimeGo, AnimePiK и Anime-bit. По двум из этих ссылок мультсериал еще можно посмотреть.

Что именно незаконного суд усмотрел в аниме, не уточняется. Также не до конца ясно, касается ли запрет только этих сайтов или всех, которые можно открыть на территории России. После предыдущих подобных запретов в прокуратуре Петербурга говорили, что претензии были только в отношении определенных порталов и связаны с отсутствием возрастных ограничений по просмотру на них.

«Межвидовые рецензенты» рассказывают о двух приятелях — Стэнк-куне и Зелл-куне, — которым предстоит выбрать самую красивую девушку из всех видов: эльфиек, людей, демониц, циклопов и других мифических существ. В описании сериала на Anime-bit сказано, что «межвидовые рецензенты оценивают все виды удовольствия с монстродевочками».

В январе Колпинский районный суд Петербурга запретил аниме «Тетрадь смерти», «Инуясики», «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь». Привлеченные судом специалисты решили, что эти мультсериалы несут угрозу психике детей. Позже под запрет попали аниме «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок Маню» и «Натюрморт в серых тонах».