В «Лосином Острове» за выходные убили десять пятнистых оленей

В национальном парке «Лосиный Остров» на прошедших длинных выходных убили десять пятнистых оленей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Зеленый змий».

По информации активистов, животные стали жертвами браконьеров. Причем преступники не стали забирать оленьи туши, а оставили их в лесу — теперь их уничтожают бродячие собаки. Природозащитники винят в произошедшим руководство парка.

«Раньше животных тщательно охраняли егеря, территория биостанции была огорожена забором. Однако новый директор „Лосиного острова“ Рустам Якубов уничтожил егерскую службу, а фактически — всю систему охраны ООПТ (особо охраняемой природной территории — Прим. ред.)», — написали активисты.

По их словам, в национальном парке сейчас нет даже забора — он сдан в металлолом. Также «исчезли в неизвестном направлении» снегоходы, квадроциклы и ружья, которые использовали егеря.

Природоохранным организациям удалось насчитать более 15 случаев расправы с пятнистыми оленями. Всего их в «Лосином острове» свыше 150 особей. «Убийства происходят даже на крыльце биостанции, куда животные по привычке бегут под защиту уже несуществующих егерей», — рассказали в «Зеленом змии».

В пресс-службе парка утверждают, что олени страдают от бездомных собак или волков. По поводу браконьеров руководство «Лосиного острова» не дало пока никаких комментариев.