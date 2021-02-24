Организаторов акций ждут новые штрафы, Грузия открывает границы и другие новости дня

Владимир Путин подписал несколько новых законов. Один из них в четыре раза увеличивает штрафы за неповиновение силовикам и вводит ответственность за нарушения при финансировании митингов. Другой предусматривает тюремное заключение за пропаганду наркотиков в сети.

Верховный суд Чечни признал законным арест активистов Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, депортированных из Нижнего Новгорода. К юношам, которых обвиняют в пособничестве боевикам, до сих пор не пустили медиков и адвокатов.

Волонтеры восстановили уничтоженный мемориал Борису Немцову на Большом Москворецком мосту. Теперь они собираются вернуться к ежедневному дежурству на месте убийства политика.

На тиктокера Кирилла Ежова завели уголовное дело после танцев на Мамаевом кургане. Его обвинили в надругательстве над захоронениями.

В России второй день подряд выявляют менее 12 тыс. случаев заражения COVID-19, на этот раз — 11 749. ВОЗ спрогнозировала конец пандемии в начале 2022 года.

С 1 марта Грузия откроет воздушные границы для россиян c отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Сухопутные границы по-прежнему останутся закрытыми.

Forbes составил ежегодный рейтинг самых дорогих компаний рунета. Первое место сохранил «Яндекс», на второй строчке находится Wildberries, на третьей — Ozon.

Clubhouse нашел разработчика приложения для Android. Им станет Мопева Огундипе, которая с 2014 года работает над операционной системой от Google.

Том Холланд, Зендая и Джейкоб Баталон показали кадры из сиквела «Человека-паука». А еще они предположили, каким может быть название будущей картины.

Кадры еще одной ожидаемой премьеры года — сериала «Сокол и Зимний Солдат» — опубликовали Marvel и Disney+. На них можно детальнее рассмотреть костюмы главных героев, а также вспомнить, как выглядит щит Капитана Америки.

Yung Trappa выпустил первый клип после освобождения из тюрьмы, а проект Алексея Пономарева Joker James — лайв-альбом «Unplugged», записанный год назад в московском Powerhouse.