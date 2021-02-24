перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В «Лосином Острове» за выходные убили десять пятнистых оленей 20:54
На якутского шамана Александра Габышева завели уголовное дело о насилии над полицейским 20:44
Организаторов акций ждут новые штрафы, Грузия открывает границы и другие новости дня 20:28 Дайджест
«Серафим»/YouTube Познер назвал принятие православия «одной из величайших трагедий для России»
Познер назвал принятие православия «одной из величайших трагедий для России» 19:59
На «Хлебозаводе» и во «Флаконе» стартовал фестиваль коктейлей 18:52
В Петербурге закрылся бар «Бакалавриат». Там проводили лекции и дебаты 18:10
Верховный суд Чечни признал законным арест двух молодых людей, депортированных из Нижнего Новгорода 17:24
Волонтеры восстановили уничтоженный мемориал на месте убийства Бориса Немцова 16:59
antonbe/Pixabay На тиктокера завели уголовное дело после танцев на Мамаевом кургане
На тиктокера завели уголовное дело после танцев на Мамаевом кургане 16:57
Дочь обвинила покойного писателя Амоса Оза в садистских издевательствах 16:34
Актер Милош Бикович из «Холопа» — самого кассового российского фильма — стал гражданином России 16:32
Дизайнер из Аргентины продал виртуальную мебель за 450 тысяч долларов 16:30
Путин подписал закон о лишении свободы за пропаганду наркотиков в сети 16:10
«Терминатор»/Afisha.ru «Уралвагонзавод» разработает боевые машины-роботы
«Уралвагонзавод» разработает боевые машины-роботы 15:42
Грузия с 1 марта откроет воздушные границы для российских туристов 15:30
Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за неповиновение силовикам в четыре раза 14:59
Forbes составил новый рейтинг самых дорогих компаний рунета. «Яндекс» по-прежнему на первой строчке 14:46
Clubhouse нашел разработчика приложения для Android 13:50
Yung Trappa выпустил первый клип после освобождения из тюрьмы 13:22
Marcel Heil/Unsplash В Израиле черепахи наглотались мазута. Врачи кормят их майонезом — это поможет очистить организм
В Израиле черепахи наглотались мазута. Врачи кормят их майонезом — это поможет очистить организм 13:16
Отключить рекламу

На «Хлебозаводе» и во «Флаконе» стартовал фестиваль коктейлей

Семён Гудошников
Сегодня в 18:52

В московских пространствах «Хлебозавод № 9» и «Флакон» до 27 февраля будет проходить фестиваль коктейлей. Об этом «Афише Daily» рассказали его организаторы.

В фестивале участвуют заведения Lars Vegans, «Причал моряка», «Рюмочная № 9», «Фактура Бар», ISKRA BAR и Insomnia. Они подготовили специальную коктейльную карту на основе рома.

26 февраля в рамках фестиваля пройдет концерт Simple Music Ensemble, посвященный музыке из фильмов о пиратах Карибского моря. Билет на мероприятие можно купить здесь.

Завершится фестиваль 27 февраля в универмаге «Марсаков». Пришедших ждут диджей-сет от Димы Кармановского, иммерсивное шоу и дегустация коктейлей. Подробную программу можно узнать в инстаграме «Хлебозавода».

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить