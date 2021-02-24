На «Хлебозаводе» и во «Флаконе» стартовал фестиваль коктейлей

В московских пространствах «Хлебозавод № 9» и «Флакон» до 27 февраля будет проходить фестиваль коктейлей. Об этом «Афише Daily» рассказали его организаторы.

В фестивале участвуют заведения Lars Vegans, «Причал моряка», «Рюмочная № 9», «Фактура Бар», ISKRA BAR и Insomnia. Они подготовили специальную коктейльную карту на основе рома.

26 февраля в рамках фестиваля пройдет концерт Simple Music Ensemble, посвященный музыке из фильмов о пиратах Карибского моря. Билет на мероприятие можно купить здесь.

Завершится фестиваль 27 февраля в универмаге «Марсаков». Пришедших ждут диджей-сет от Димы Кармановского, иммерсивное шоу и дегустация коктейлей. Подробную программу можно узнать в инстаграме «Хлебозавода».