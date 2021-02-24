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В Петербурге закрылся бар «Бакалавриат». Там проводили лекции и дебаты

Семён Гудошников
Сегодня в 18:10

В Петербурге закрылся бар «Бакалавриат» на улице Маяковского, 10. Об этом сообщил в телеграме журналист Арсений Веснин, представители заведения подтвердили информацию «Бумаге».

О причинах закрытия в баре не уточнили, Веснин сказал, что последней каплей, как он понял, стали «сложности во взаимопонимании с владельцами помещения».

«Бакалавриат» открылся на Маяковского в апреле 2017 года. Там регулярно проводили лекции, дискуссии и дебаты на политические и научно-популярные темы. Владелица заведения Александра Павлова рассказывала «Афише Daily», что бар задумывался как «место, где можно, помимо университетских стен, получить бесплатное образование».

У владельцев «Бакалавриата» есть еще одно (недавно открывшееся) заведение в Петербурге — бар «Фогель» на Суворовском проспекте, 39.

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