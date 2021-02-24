На тиктокера завели уголовное дело после танцев на Мамаевом кургане

МВД Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении тиктокера после того, как он станцевал на фоне монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. 20-летний студент Кирилл Ежов снял ролик босиком и в одних джинсах, пишет V1.ru.

Блогера обвинили в надругательстве над захоронениями (часть 1 статьи 244 УК). За ее нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев.

Тиктокер заявил, что хотел быть в тренде и пытался таким образом «привлечь подписчиков на свой интернет-канал». В своем аккаунте в тиктоке «Мальчик в костюме Адама» (где уже более 20 тыс. подписчиков) он опубликовал видео, где признал вину и попросил прощения.