Дочь обвинила покойного писателя Амоса Оза в садистских издевательствах

Дочь израильского писателя и журналиста Амоса Оза, скончавшегося в 2018 году, обвинила своего отца в садистских издевательствах в детстве. О случаях унижений и избиений Галия Оз рассказала в своей автобиографической книге «То, что маскируется под любовь».

The Guardian приводит отрывок из мемуаров: «Насилие было творческим: он вытащил меня из дома и выбросил на улицу. Он называл меня мусором. Это была не мимолетная потеря контроля и не пощечина здесь или там, а обыкновенное садистское насилие. Моим преступлением была я сама, поэтому наказанию не было конца. Ему нужно было убедиться, что я сломаюсь».

Брат и сестра Галии, а также вдова писателя сказали, что помнят Амоса совсем другим — «теплым и нежным человеком, который глубоко любил свою семью». «Он посвятил нам сердце и душу. Подавляющее большинство обвинений Галии в адрес Амоса абсолютно противоречат трем нашим жизненным опытам, наполненным любовными воспоминаниями о нем», — сказано в их совместном заявлении.

Даниэль Оз написал в фейсбуке, что его отец был не ангелом, а просто человеком. «Но он был лучшим человеком из тех, что я когда‑либо знал. В отличие от нас моя родная сестра Галия помнит, что пережила жесткое воспитание и жестокое обращение со стороны нашего отца. Я уверен, то есть я знаю, что в ее утверждениях есть доля правды», — сказал он, добавив, что его отец мертв и не может сам заявить о своей невиновности.

Израильский писатель Амос Оз умер в декабре 2018 года от рака. Ему было 79 лет. Президент Израиля Реувен Ривлин назвал тогда Оза «нашим величайшим писателем» и «гигантом духа». Среди самых известных работ автора — «Черный ящик», «Повесть о любви и тьме» и роман «Иуда», который в 2018 году получил премию «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература». «Афиша Daily» рассказывала, о чем этот роман и за что писателя недолюбливают на родине.