Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство, следует из указа президента Владимира Путина. Документ опубликован 24 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Бикович родился в Белграде в 1988 году. Окончил белградский Университет искусств, после чего служил в местных драматическом и национальном театрах.

В России он получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах «Духлесс-2», «Балканский рубеж», «Отель „Белград“», «Лед» и «Холоп». Последняя лента стала самым кассовым российским фильмом за всю историю. Картина собрала в прокате более 3,2 млрд рублей.

Также Биковичу принесли популярность такие сериалы, как «Крылья империи» и «Отель „Элеон“». В 2020 году он исполнил главную роль в проекте Первого канала «Магомаев».