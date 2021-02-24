Путин подписал закон о лишении свободы за пропаганду наркотиков в сети

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает тюремное заключение за пропаганду наркотиков в интернете. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, за склонение к употреблению наркотиков в сети можно отправиться в колонию на срок до 10 лет. Если это по неосторожности приведет к смерти двух или более лиц, наказание еще строже — от 12 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 20 лет.

Законопроект дополняет статью 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Поправки внесли в Госдуму 9 июля 2020 года.

По словам одного из авторов документа Василия Пискарева, злоумышленники широко используют интернет-форумы и соцсети, чтобы «реализовать преступный замысел». Депутат считает, что этому способствуют анонимность, оперативность и охват широкой аудитории, которые может обеспечить интернет.