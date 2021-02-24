«Уралвагонзавод» разработает боевые машины-роботы

Концерн «Уралвагонзавод» разрабатывает роботизированные боевые машины, которые должны появиться в ближайшем будущем. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Боевые роботы будут созданы на тяжелой гусеничной платформе «Армата», которую разработал концерн. Уже прошло тестирование в беспилотном режиме танка Т-14 «Армата» — он самостоятельно двигался по маршруту, выходил на боевую точку, автоматически захватывал цели и уничтожал их.

«Танк Т-14 разработан как экипажная машина, его применение в беспилотном режиме — отдельные специальные задачи», — сказали в пресс-службе. Когда именно боевые танковые роботы будут созданы, там не уточнили.

Ранее концерн «Калашников» разработал первое в России смарт-ружье МР-155 Ultima. Оно синхронизируется с мобильными устройствами и способно обучать владельца. На предприятии объяснили разработку желанием привлечь «хипстеров, поколение Z».